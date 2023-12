Wildeck - Ein Fußgänger ist in Wildeck (Landkreis Hersfeld -Rotenburg) an der Grenze zu Thüringen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete daraufhin, ohne Hilfe zu leisten. Die Polizei sucht nach Zeugen, wie sie am Dienstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fußgänger am frühen Morgen des 3. Dezembertages vom einem Auto erfasst. Der Fußgänger blieb dann mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Ersthelfer fanden den verletzten Mann. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall soll das Auto beschädigt worden sein. Am Unfallort fand die Polizei Autoteile. Weitere Details hat die Polizei auf ihrer Webseite veröffentlicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Auto und dem Fahrer geben können.