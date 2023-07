Hannover/Bremen - Nach einer unruhigen Nacht mit Gewittern und Starkregen beruhigt sich am Mittwochvormittag das Wetter in Niedersachsen und Bremen. In der Früh ist es meist stark bewölkt und die Gewitter ziehen nach Osten ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Später bleibt es demnach wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und Abend sind laut den Angaben der Meteorologen in der Nordwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Emden und 27 Grad in Braunschweig, auf den Inseln zeigt das Thermometer maximal 19 Grad an.

In der Nacht zum Donnerstag ist es teils wolkig, teils klar. An der Nordsee kommen wieder kräftige Schauer auf und einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperatur fällt auf 13 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und starke Bewölkung ab. Teilweise wird mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet. Die Temperatur liegt bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zu Freitag kommt es erneut zu Schauern, die wieder rasch abklingen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 14 Grad.

Am Freitag bleibt es laut DWD wechselhaft. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad in Friesland und 27 Grad in Göttingen erwartet, auf den Inseln um die 20 Grad. In der Nacht zieht sich der Himmel mit Wolken zu. Es kühlt auf etwa 16 Grad ab.