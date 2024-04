Leipzig/Magdeburg - Nach Unwettern mit Orkanböen auf dem Brocken wird der Frühling in Sachsen-Anhalt am Wochenende frühsommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, zieht am Freitag bei maximal 19 bis 22 Grad, im Harz bei 14 bis 19 Grad, von West nach Ost Regen durch. Für die Nordhälfte werden am Abend kräftige Schauer und Gewitter vorhergesagt. Auf dem Brocken herrscht teils schwerer Sturm, örtlich auch Böen bis Orkanstärke.

Der Himmel lockert am Samstag nach wolkigem Beginn zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 26 Grad, im Harz auf 19 bis 24 Grad. Der Sonnenschein wird allerdings durch Saharastaub getrübt. Auf der Brocken herrscht weiter Sturm. Bei zum Teil dichten Schleierwolken werden am Sonntag 24 bis 27 Grad erwartet und es bleibt trocken.