Berlin - Nach mehreren kleineren Demonstrationen von palästinensischen Gruppen am Donnerstagabend ist es nach ersten Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag in Berlin ruhig geblieben. Insgesamt sei die Nacht mit Blick auf Aktionen gegen Israel nicht auffällig gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Zuletzt hatten am Donnerstagabend in der Pankstraße in Wedding gegen 23.00 Uhr Menschen mit Palästinenserfahnen gestanden. Ausschreitungen habe es nicht gegeben, so die Polizei. Von einigen Teilnehmern seien die Personalien aufgenommen worden. Nach kurzer Zeit habe sich die Gruppe zerstreut.

Eine am Potsdamer Platz geplante pro-palästinensische Demonstration hatte die Polizei verboten - aus Sorge vor antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten. Einige Dutzend Menschen versammelten sich trotzdem.

Besonders vorbereitet ist die Polizei auf den Freitag und das Wochenende. Nach dem Terrorangriff auf Israel und den darauffolgenden Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen hat die islamistische Hamas für den Freitag eine Mobilisierung der arabischen und muslimischen Welt angekündigt.