Nach Vergewaltigung in Osnabrück: 17-Jähriger festgenommen

Osnabrück - Mehrere Monate nach der Vergewaltigung einer 27-Jährigen in Osnabrück hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei einem Einsatz wegen eines Raubdelikts seien die Beamten auf einen 17-Jährigen aufmerksam geworden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Es sei gelungen, eine Verbindung zwischen beiden Fällen herzustellen. Gegen den zur Tatzeit 16-Jährigen moldawischen Staatsangehörigen erging ein Haftbefehl, der junge Mann kam in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter soll die Frau Anfang März nachts auf einem Gehweg mehrfach geschlagen und anschließend vergewaltigt und ausgeraubt haben. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt.