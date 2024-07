Zum Start in die neue Woche sonnig und warm - auch an den Küsten.

Offenbach - Das Wochenende bringt eher durchwachsenes Wetter nach Deutschland - bei sommerlichen Temperaturen drohen teils Starkregen und Gewitter. Im Verlauf des Sonntags lockert es dann zunehmend auf, vor allem an der Nordsee und im Südwesten bleibt es auch länger sonnig und weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 20 Grad an der Nordsee und 28 Grad an Ober- und Hochrhein.

In der Nacht zum Montag ist der Himmel im Norden und Nordosten sowie an den Alpen wolkig oder gering bewölkt, ansonsten vielfach klar. Es bleibt den Vorhersagen zufolge niederschlagsfrei und kühlt sich ab auf 15 bis 7 Grad. Zum Start in die neue Woche wird es laut DWD im Nordosten heiter bis wolkig, im übrigen Land vielfach sonnig und trocken. Von der Nordsee bis zur Oder erreichen die Temperaturen 20 Grad bis 25 Grad, ansonsten 24 bis 32 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.