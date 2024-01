Chemnitz - Nachbarn haben in Chemnitz einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz überrascht. Die Bewohner hatten am Samstagabend Geräusche aus einer Wohnung gehört, deren Mieter nicht anwesend waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Versuch den Einbrecher aufzuhalten, kam es demnach zu einem Gerangel, bei dem ein 47 Jahre alter Nachbar zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Täter konnte fliehen, ließ aber die Beute zurück.