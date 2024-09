Mit einem Auswärtssieg in die Champions League gestartet, will Leverkusen auch das erste Saison-Heimspiel in der Königsklasse für sich entscheiden. Mit dem AC Mailand wartet ein schwerer Gegner.

Leverkusen - Double-Sieger Bayer Leverkusen strebt in der Champions League den perfekten Start an, aber der kommende Gegner ist alles andere als ein Leichtgewicht. Zum diesjährigen Heimauftakt in der reformierten Königsklasse kommt am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) der italienische Vize-Meister AC Mailand. „Es ist ein großer, großer Verein im Fußball. Wir brauchen unser bestes Spiel, aber wir werden bereit sein“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso.

Es ist das erste Mal, dass Leverkusen in der Champions League auf den italienischen Traditionsverein trifft. Jedoch ist die Bilanz der Werkself gegen italienische Clubs sehr durchwachsen. Die meisten Duelle mit Clubs aus der Serie A hat Leverkusen bislang verloren.

„Es ist nie einfach gegen italienische Clubs, das betrifft nicht nur Leverkusen. Denn sie haben einen besonderen Spielstil, anders als man ihn aus der Bundesliga gewohnt ist: Sie sind sehr taktisch und verteidigen sehr gut - da wird viel Geduld von uns gefragt sein“, sagte Bayers Abwehrchef Jonathan Tah.

Den Auftakt in die Champions-League-Saison hatte die Werkself mit einem deutlichen 4:0-Erfolg bei Feyenoord Rotterdam gemeistert. Milan dagegen musste am ersten Spieltag eine 1:3-Heimpleite gegen den FC Liverpool hinnehmen.