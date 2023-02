Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben ein weiteres Mal auf ihre Personalprobleme reagiert und den Amerikaner Hassani Gravett verpflichtet. Der 26 Jahre alte Combo-Guard war zuletzt in der amerikanischen G-League aktiv. Für Gravett ist Oldenburg die zweite Station in Europa. In der Saison 2020/21 spielte der Amerikaner bereits für das nordmazedonische Spitzenteam MZT Skopje.

In der vergangenen Spielzeit kam der Aufbauspieler auch achtmal in der NBA für die Orlando Magic an der Seite von Nationalspieler Franz Wagner zum Einsatz. Zu Beginn der Woche hatten die Oldenburger bereits den Amerikaner Shakur Juiston für die großen Positionen geholt.

„Wir haben in den letzten Wochen viele Verletzungen wegstecken müssen. Trotzdem wollten wir zielgenau die Spieler finden, die zu unserem Stil und zu Pedro passen. Das ist uns mit Shakur und Hassani gelungen“, sagte Oldenburgs Geschäftsführer Hermann Schüller.

Baskets-Coach Pedro Calles hat nun auch mit Blick auf die Pokal-Endrunde am 18./19. Februar in eigener Halle wieder deutlich mehr personelle Möglichkeiten. „Wichtig ist, dass Hassani als Point Guard agieren, aber auch neben DeWayne Russell auf dem Parkett stehen kann“, sagte Calles.