Die Bayern sind stark in die Euroleague gestartet. Doch jetzt gibt es die zweite Pleite in Folge. Die Probleme sind die gleichen wie in Belgrad.

Istanbul - Die Basketballer von Bayern München haben in der Euroleague die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Gordon Herbert verlor beim türkischen Vizemeister Anadolu Efes Istanbul 90:101 (48:56). Dank ihres guten Starts im europäischen Wettbewerb stehen die Bayern weiter in der oberen Tabellenregion.

Wie bei der deutlichen Niederlage bei Roter Stern Belgrad (77:101) in der vergangenen Woche hatten die Münchner große Probleme in der Defensive. Immer wieder kam Anadolu zu einfachen Gelegenheiten am Korb und Offensiv-Rebounds.

Aufholjagd im dritten Viertel

Der überragende Devin Booker hielt die Bayern mit vielen Punkten im Spiel. Im dritten Viertel konnte der deutsche Meister den Rückstand, der zwischenzeitlich bei 16 Punkten lag, auch dank zahlreicher Aktionen von Nationalspieler Nick Weiler-Babb auf einen Zähler verkürzen.

Im Schlussabschnitt wurden die Probleme der Münchner in der Verteidigung dann aber wieder größer. Dazu kamen einige Ballverluste in wichtigen Momenten.

Während der Basketball-Bundesligist jedes seiner sechs Heimspiele in der Euroleague gewonnen hat, sieht die Bilanz auswärts anders aus: In fremden Hallen haben die Münchner nur zwei ihrer sieben Partien für sich entschieden.