Berlin - Verteidiger Marc Oliver Kempf verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC in Richtung Italien. Der 29 Jahre alte Abwehrchef der Berliner wechselt zum Serie-A-Club Como 1907 und trainiert unter dem spanischen Welt- und Europameister Cesc Fàbregas, wie Hertha mitteilte. Zu den Modalitäten machten die Berliner keine Angaben. Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. Damit verlieren die Blau-Weißen innerhalb weniger Tage den zweiten Leistungsträger: Am vorigen Freitag war Torjäger Haris Tabakovic in die Bundesliga zu Hoffenheim gewechselt.

Kempf spielte seit Anfang 2022 für die Hertha. Nach einigen schwierigen Phase ist er unter dem neuen Trainer Cristian Fiél unangefochtener Stammspieler und eine zentrale Figur im neuen Spielsystem. Noch in der vorigen Woche hatte er sich bei einer Pressekonferenz zufrieden in Berlin gezeigt. Kempf erfüllt sich nach einigen Tagen des Grübelns mit einer Station im Ausland aber nun einen Traum, wie er auf X mitteilte.

Ehemaliger Herthaner Brooks im Visier

Finanziell dürfte der Wechsel für Hertha und den Abwehrspieler Sinn ergeben. Die Berliner sparen sein Gehalt. Sportlich wird Kempf auf Anhieb schwer zu ersetzen sein. Marton Dardai als Alternative im Kader verfügt nicht über die gleichen Stärken, die aber für Fiéls bevorzugte Spielweise wichtig sind.

Laut Medienberichten arbeitet Hertha an einer Rückkehr von John Anthony Brooks. Der gebürtige Berliner spielte von 2011 bis 2017 in der ersten Mannschaft, ehe er über den VfL Wolfsburg und Benfica Lissabon 2023 bei der TSG Hoffenheim einen Vertrag unterschrieb, der im Sommer nicht verlängert wurde.