Leipzig - Zwei Tage nach dem ersten Lotto-Millionengewinn des Jahres in Sachsen meldet die Lotto-Gesellschaft des Freistaates den nächsten Millionär. Bei der Lotterie „Sachsen Million“, die zum Jahresende zum ersten Mal aufgelegt worden war, gehe der Höchstgewinn von einer Million Euro nach Leipzig, teilte Sachsenlotto am Freitag mit. Das Los mit der passenden sechsstelligen Gewinnzahl sei in der Messestadt gekauft worden. Zudem gehen 100.000 Euro in der zweiten Gewinnklasse ins Vogtland.

Erst am Mittwoch hatte eine Spielerin aus Leipzig in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ knapp 1,7 Millionen Euro gewonnen.