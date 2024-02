Dresden - Dynamo Dresden stagniert im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga. Gegen Rot-Weiss Essen kamen die Sachsen am Samstag nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Cedric Harenbrock (7. Minute) und Thomas Eisfeld (35.) brachten die Gäste zweimal in Führung. Tom Zimmerschied (11./47.) egalisierte den Spielstand jeweils. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion verfolgten 30 387 Zuschauer.

Nach der 1:2 Niederlage gegen Aue veränderte Dresdens Trainer Markus Anfang die Startelf auf drei Positionen. Kevin Ehlers, Ahmed Arslan und Dennis Borkowski begannen für Lars Bünning, Luca Herrmann sowie Jakob Lemmer. Im Offensivspiel machten sich diese Wechsel sofort bemerkbar. Dynamo spielte im ersten Durchgang teilweise spektakulär nach vorn. Einzig der überragende Gäste-Keeper Jakob Golz sorgte mit einer Handvoll Glanzparaden für ein offenes Spiel. Harenbrock und Eisfeld bestraften defensiv schläfrige Hausherren, die durch Zimmerschied immerhin zum Anschluss kamen.

Der beste Dresdner war es auch, der unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielte. Im Nachgang spielten nur noch die Schwarz-Gelben. Mehrfach verhinderten Torwart Golz und seine Hintermannschaft den Dresdner Siegtreffer mit vereinten Kräften. In der Nachspielzeit traf Paul Will (90.+2) per Kopf die Latte. Den zurückspringenden Ball klärte Essens Felix Götze, der dabei schwer mit dem eingewechselte Jakob Lemmer zusammenstieß und mit blutüberströmten Kopf vom Platz getragen werden musste.