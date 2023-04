Hamburg - Nach der heftigen Niederlage von Hannover 96 beim Hamburger SV hatte 96-Trainer Stefan Leitl sichtlich Mühe, das zu erklären, was nur schwer zu erklären war. „Es ist nicht ganz so einfach, das einzuordnen“, begann der 45-Jährige am Samstag seine Analyse nach dem 1:6 seiner Mannschaft im Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga.

In der ersten halben Stunde noch gleichwertig, dann selbst verschuldet in Rückstand geraten, ein kurzes Aufbäumen dank des Anschlusstreffers von Derrick Köhn (52.) und am Ende der totale Zusammenbruch. „Wir dürfen hier nicht so verlieren. Wie wir die Tore kassieren, ist zu einfach, und hinten raus fallen wir auseinander“, sagte Kapitän und Torwart Ron-Robert Zieler. „Wir haben uns selbst gegenüber eine Verantwortung und auch allen drum herum. So sollte man nicht auseinander fallen, auch nicht gegen den HSV.“

Was nach dem 1:4 passiert sei, dürfe so natürlich nicht passieren, meinte auch Leitl sichtlich frustriert. Die Bereitschaft hätte da sein müssen, kein Tor mehr zu kassieren. „Aber das ist nicht passiert.“ Die Niederlage würde seinem Team mental sehr viel abverlangen „im Hinblick auf das Spiel am Freitag gegen Heidenheim“, sagte der Trainer weiter. „Das ist keine gute Situation. Wir werden sie aber annehmen und unsere Schlüsse daraus ziehen.“

Die Niedersachsen waren nach dem ersten Rückrundensieg am Wochenende zuvor gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen mit ein wenig Zuversicht nach Hamburg gereist. Um so ernüchternder die Vorstellung im Volksparkstadion. „Das wird keine einfache Woche für uns“, sagte Leitl mit Blick auf die Vorbereitung auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den nächsten Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim voraus.

Um seinen Job muss sich der Trainer noch keine Gedanken machen. 96-Sportchef Marcus Mann bekräftigte, dass der Verein weiter an dem Trainer festhält. Auch, wenn der Trend derzeit nach unten geht. Noch in der Hinrunde waren die Niedersachsen Fünfter mit dem Blick zu den Aufstiegsplätzen, in der zweiten Halbserie ist 96 mit bislang sechs Punkten aus zehn Spielen im Niemandsland der Tabelle versunken.