Berlin (dpa) – - Die Eisbären Berlin legen bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein hohes Tempo vor. Vier Tage nach der Verpflichtung von Frederik Tiffels verpflichtete der DEL-Rekordmeister mit Kai Wissmann einen weiteren Nationalspieler, der am vergangenen Wochenende mit dem deutschen Nationalteam den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft belegt hat. Der 26-Jährige kehrt aus der Organisation der Boston Bruins zu den Eisbären zurück, für die er schon von 2014 bis 2022 gespielt hatte, und wird mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, wie die Eisbären am Donnerstag mitteilten.

„Wir sind froh, dass sich Kai für die Rückkehr zu den Eisbären entschieden hat. Der Kontakt mit Kai ist im vergangenen Jahr nie abgerissen“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, „er gehört zu den deutschen Top-Verteidigern, das hat er auch bei WM der bewiesen.“

Wissmann war mit 15 Jahren aus Schwenningen nach Berlin gewechselt und gab bereits im Oktober 2014 sein Debüt in der DEL. Für die Eisbären spielte der 1,94 Meter große Defensivspezialist bereits 341 Partien, in denen er sieben Tore erzielte und 80 Assists sammelte. Bei der abgelaufenen WM traf Wissmann ein Mal und gab zu acht Toren die Vorlage. Mit Wissmann haben die Eisbären bereits 26 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag.