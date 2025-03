Zur ersten bundesweite Nacht der Bibliotheken gibt es in Sachsen ein prall gefülltes Programm: Von Flohmärkten über Workshops bis hin zu Konzerten.

Nacht der Bibliotheken - Hunderte Veranstaltungen in Sachsen

In Nordrhein-Westfalen fand die Nacht der Bibliotheken vor 20 Jahren zum ersten Mal statt (Symbolbild).

Dresden - Im Rahmen der ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken finden in Sachsen Hunderte Veranstaltungen statt. Allein in der Landeshauptstadt beteiligen sich neun Einrichtungen an 14 Standorten darunter neben den städtischen Bibliotheken auch die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) und die Kunstbibliothek der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wie die SLUB mitteilte.

Sachsenweit nehmen laut Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) 119 Bibliotheken mit über 300 Veranstaltungen an der Nacht der Bibliotheken teil. Das Programm umfasst verschiedenste Angebote wie etwa eine Bibliotheks-Tombola, Flohmärkte und Konzerte. Vielerorts können Besucher Spiele ausprobieren oder bei Workshops neue Hobbys entdecken. Auch für Kinder finden sich viele Veranstaltungen im Programm, so können mancherorts Kuscheltiere in den Bibliotheken übernachten und ihren Besitzern danach von den Abenteuern berichten.

Die erste Nacht der Bibliotheken fand im Jahr 2005 laut Angaben des DBV in Nordrhein-Westfalen statt. Von Jahr zu Jahr kamen weitere Bundesländer sowie Bibliotheken aus Dänemark, Belgien und Südtirol hinzu. Ab 2025 soll die Nacht der Bibliotheken alle zwei Jahre in ganz Deutschland stattfinden.