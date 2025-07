Zum Schutz von Igeln und anderen Tieren ist es in Erfurt verboten, Mähroboter in der Nacht zu betreiben. Die Strafen können drastisch sein. Es geht vor allem aber um Sensibilisierung.

Nachtfahrverbot für Mähroboter in Erfurt tritt in Kraft

Erfurt - In Erfurt tritt am Mittwoch das bereits angekündigte Nachtfahrverbot für Mähroboter in Kraft. Wie die Landeshauptstadt mitteilte, ist es damit verboten, Mähroboter eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang zu betreiben. Damit sollen Igel und andere nachtaktive Tiere geschützt werden. Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können laut Stadt als Ordnungswidrigkeiten mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden.