Fritzlar - In Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Südniedersachsen absolviert die Bundeswehr in den kommenden Nächten Übungsflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger in niedriger Höhe. Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mitteilte, sind Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. „Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen“, hieß es.

Die Übungen dienen demnach der „Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft unserer Piloten sowie zur Weiterbildung junger Kameraden“. Bis Donnerstag sollen einem Pressesprecher zufolge pro Nacht jeweils vier Tiger beteiligt sein.

Die Kampfhubschrauber sind den Angaben zufolge über dem niedersächsischen Göttingen, dem thüringischen Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und dem nordrhein-westfälischen Warburg (Kreis Höxter) unterwegs, außerdem in Hessen in Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder und Korbach sowie Bad Hersfeld.

Eine Gebietseinschränkung könne nur grob vorgenommen werden, hieß es. Um die Störungen so gering wie möglich zu halten, werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln. Zuvor hatten mehrere Medien über die Nachtflüge berichtet.