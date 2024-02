In verschiedenen Straßen in Magdeburg brennen nachts Container. Die Flammen zerstören nicht nur die. Die Polizei ermittelt.

Nächtliche Brandserie in Magdeburg Stadtfeld

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld hat es in der Nacht zu Samstag an mehreren Stellen gebrannt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt brannten Recyclingcontainer auf verschiedenen Plätzen in mehreren Straßen. Die Container seien komplett zerstört worden, hieß es. Die Feuer habe darüber hinaus unter anderem auch Fassaden, geparkte Autos und Installationen beschädigt. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.