Erfurt - Geldgeschenke umsetzen, Gutscheine einlösen: Der Einkauf zwischen den Festen ist in Thüringen nach Einschätzung des Handelsverbands zunächst verhalten angelaufen. „Bis zum Mittag war es relativ ruhig“, sagte Arnold Senft, Präsident des Handelsverbandes Thüringen, am Mittwoch auf Anfrage. Das Umtauschgeschäft halte sich in Grenzen - nicht zuletzt, weil häufig Gutscheine verschenkt worden seien, die die Beschenkten nach ihren Wünschen einlösen könnten. Betrieb herrschte nach seinen Angaben nach den Weihnachtsfeiertagen vor allem in den Lebensmittelmärkten.

„Nach den Feiertagen sind jetzt die Kühlschränke leer“, so Senft. Zudem kauften die Kunden jetzt auch Lebensmittel für die Silvesterfeiern ein.

Zum Abschluss des Weihnachtsgeschäftes hatte der Einzelhandel eine negative Bilanz gezogen. Zwei Drittel der Händler bundesweit hatten nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in einer Umfrage unter mehr als 350 Unternehmen schlechtere Umsätze als im Vorjahr beklagt. Auch der Thüringer Verband hatte sich eher enttäuscht gezeigt.

Am Donnerstag beginnt bundesweit der Verkauf von Silvesterfeuerwerk.