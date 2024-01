Dresden - Der Tierbestand im Dresdner Zoo ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Wie der Zoo am Mittwoch in Dresden mitteilte, ergab die Inventur, dass am 31. Dezember letzten Jahres genau 1074 Tiere aus 203 Arten im Zoo lebten. Dazu zählten 60 Säugetierarten, 80 Vogelarten, 22 Reptilienarten, 7 Amphibienarten, 18 Fischarten sowie 16 Arten wirbelloser Tiere.

Zudem leben erstmals seit dem vergangenen Jahr Rote Brüllaffen, Schopfhirsche, Glanzklaffschnäbel und Kuckucksenten im Zoo. Die erste Geburt des neuen Jahres gab es am 1. Januar bei den Nacktmullen. In diesem Jahr hofft der Zoo auf Nachwuchs bei den Schopfhirschen und Goralen.