Leipzig - Der Leipziger Zoo ist um einen Bewohner reicher. Ozelot-Weibchen Daphne habe am letzten Augusttag ihr zehntes Jungtier zur Welt gebracht und versorge es bislang vorbildlich, teilte der Zoo am Donnerstag mit. „Daphne ist sehr routiniert im Umgang mit ihrem Jungtier, das einen stabilen und augenscheinlich gesunden Eindruck macht. Wir haben zunächst mit Blick auf die Mutter-Jungtier-Bindung die Beobachterrolle eingenommen und uns den kleinen Ozelot noch nicht aus nächster Nähe angesehen“, erklärte Bereichsleiter Michael Ernst. Deshalb sei auch das Geschlecht noch unbekannt.

Daphne ist 15 Jahre alt, der Vater des jetzigen Katzennachwuchses heißt Pinchu und ist 14 Jahre. In Leipzig leben die Ozelots im Regenwald des Gondwanalandes. In freier Wildbahn sind sie in Süd- und Mittelamerika beheimatet. Aufgrund ihres Fells gehörten sie lange zur Katzenart, auf die am stärksten Jagd gemacht wurde. Durch Artenschutzprojekte hat sich der Bestand wieder erholt.