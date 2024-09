Bei der WM in Zürich stand das Einzelzeitfahren bei den Junioren und in der U23-Klasse an.

Zürich - Innerhalb kurzer Zeit hat der deutsche Nachwuchs-Radprofi Niklas Behrens gleich zweimal auf der großen Bühne auf sich aufmerksam gemacht. Nach seinem zweiten Rang vor wenigen Tagen bei den Straßenrad-Europameisterschaften hat der 20-Jährige beim U23-Einzelzeitfahren der Rad-Weltmeisterschaft als Siebter die 29,9 Kilometer zwischen Gossau und Zürich bewältigt. Der Spanier Iván Romeo gewann das Rennen gegen die Uhr. Der gebürtige Bremer Behrens steht beim Nachwuchsteam von Lidl-Trek unter Vertrag.

Die WM findet bis zum 29. September in Zürich statt. Neben Titelverteidiger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden treten beim Straßenrennen der Profis am kommenden Sonntag auch Top-Stars wie Tour- und Giro-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien an. Evenepoel hatte am Sonntag seinen WM-Titel im Zeitfahren verteidigt.