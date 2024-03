Frankfurt/Main/Jena - Julian Nagelsmann startet mit einer öffentlichen Trainingseinheit in die EM-Vorbereitung. Am 27. Mai können Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena eine Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft live verfolgen. Das kündigte der Bundestrainer am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz für Anhänger der DFB-Auswahl in Frankfurt an.

Für den Zugang müssen aus organisatorischen Gründen Tickets auf der DFB-Homepage erworben werden - diese sind jedoch kostenfrei. Ab dem 13. Mai ist eine Bestellung möglich - dem Gründungsdatum des Regionalligisten Carl Zeiss Jena. „Damit wir uns nochmal einen“, nannte Nagelsmann als Grund für den Auftritt vor dem Heimturnier.

Die Nationalmannschaft beginnt am 26. Mai in Blankenhain südlich von Weimar mit der unmittelbaren Vorbereitung. Am 31. Mai erfolgt der Umzug ins Turnier-Quartier ins fränkische Herzogenaurach. Die letzten EM-Testspiele finden am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland statt. Gegner im EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München ist Schottland. Die weiteren Vorrundengegner in der Gruppe A sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt.