Atlanta/East Rutherford - Am deutschen Super-Samstag bei der Club-WM werden zwölf Fußball-Nationalspieler für Julian Nagelsmann zu wichtigen Turnier-Informanten. Während der Bundestrainer die Viertelfinalpartien des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund gegen Real Madrid von der Heimat aus verfolgt, ist gleich ein Dutzend potenzieller WM-Kandidaten an wichtigen Orten für die Titelmission 2026 im Einsatz.

Die Bayern bestreiten ihr K.o.-Duell gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) im Mercedes-Benz-Stadium von Atlanta. Dort findet am 15. Juli 2026 das zweite WM-Halbfinale statt. Der BVB ist wenige Stunden später (22.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) sogar schon in der Endspiel-Arena im Einsatz.

Im MetLife Stadium von East Rutherford finden nach der Partie der Dortmunder gegen die Königlichen aus Madrid auch die beiden Halbfinals sowie das Finale der Club-WM am 13. Juli statt. Vor allem aber auch am 19. Juli 2026 das WM-Endspiel. Dann will Nagelsmann selbst vor den Toren New Yorks dabei sein.

Die Club-WM ist für die FIFA der wichtige Testlauf für das WM-Turnier mit 48 Nationalmannschaften vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Nagelsmann wird bei seinen Planungen auch auf die Erfahrungen der Nationalspieler aus diesem Sommer zurückgreifen können.

Vom FC Bayern sind im Viertelfinale noch sieben Akteure dabei, die im Juni beim Nations-League-Finalturnier zum DFB-Aufgebot gehörten oder sich berechtigte WM-Hoffnungen machen können: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic. Leroy Sané ist mittlerweile aus den USA zu seinem neuen Club Galatasaray Istanbul abgereist.

Vom BVB waren Waldemar Anton, Felix Nmecha, Pascal Groß und Karim Adeyemi bei den Niederlagen in der Nations League gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) dabei. Antonio Rüdiger fehlte Nagelsmann zwar noch beim Final Four, ist nun aber bei Dortmund-Gegner Real Madrid wieder im Einsatz.

NFL-Stadien als WM-Spielorte

Atlanta als Heimspielstätte des NFL-Teams der Falcons und East Rutherford, wo die New York Giants und die New York Jets spielen, sind mit jeweils acht WM-Partien Hauptspielorte der WM für Nationalmannschaften. Nur in Dallas, dem Ort des weiteren WM-Halbfinals, findet 2026 ein Turnierspiel mehr statt.

Nagelsmann wird seine WM-Planungen erst nach einer geglückten Qualifikation im November und der wenig später folgenden WM-Gruppenauslosung konkretisieren können. Derzeit laufen beim DFB allerdings schon Vorauswahlverfahren für mögliche Turnierquartiere. Für die WM-Stadioninspektion sind Kimmich und Co. am Samstag zuständig.