Berlin - Der Nahost-Konflikt und die propalästinensischen Demonstrationen in Berlin sind nach Einschätzung der Polizei auch ein großes Thema bei möglichen Gewaltausbrüchen am 1. Mai. „Für den 1. Mai spielt das natürlich eine Rolle, klar“, sagte Polizei-Vizepräsident Marco Langner am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach von einer Herausforderung für die Polizei, die am 1. Mai gefordert sei und besonders bei der traditionellen linken Demonstrationen am Abend in Neukölln und Kreuzberg mit der aktuellen Lage umgehen müsse.

Scharf kritisierte Spranger die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), weil erneut das frühere Straßenfest nicht stattfindet. „Darüber bin ich hoch verärgert“, sagte Spranger. Sie habe Herrmann einen Brief geschrieben und gebeten, das sogenannte Myfest noch möglich zu machen, weil so die Straßen den friedlichen Menschen vorbehalten würden und das Fest der Gewaltbereitschaft entgegenwirke.