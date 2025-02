Am Bremer Hauptbahnhof gehen Teams aus Polizei, Bundespolizei, DB Sicherheit und Ordnungsamt Streife. Aus Sicht der Bundesinnenministerin hat das konkrete Folgen.

Nancy Faeser lobt „Quattro-Streifen“ am Hauptbahnhof Bremen

Bremen - Die „Quattro-Streifen“ aus Bremer Polizei, Bundespolizei, DB Sicherheit und Ordnungsamt am Bremer Hauptbahnhof sind aus Sicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Erfolgsmodell. Sie sei überzeugt von diesem Konzept, sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch in Bremen. Die Kriminalitätsentwicklung sei rückläufig und das habe mit dieser Zusammenarbeit zu tun. „Die Menschen fühlen sich zudem auch sicherer, wenn sie die Quattro-Streifen sehen“, sagte sie im Beisein von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Vertretern der „Quattro-Streifen“.

Kameraüberwachung für mehr Sicherheit

Die Bundesinnenministerin lobte auch das Video-System am Bremer Hauptbahnhof. „Ich glaube, auch das führt zu mehr Sicherheit.“ Kameraüberwachung sei ein wichtiger Bestandteil für mehr Sicherheit an den Bahnhöfen. „Das sind nun mal die Orte, wo ganz viele Menschen jeden Tag aufeinandertreffen und wo man natürlich auch als Reisender sicher sein möchte.“ Es sei wichtig, weiter in die Sicherheit zu investieren. Die Kriminalität im und rund um den Bremer Hauptbahnhof ist ein großes Problem.

Faeser hatte zuvor Hamburg besucht und auch dort mit Beteiligten der „Quattro-Streifen“ gesprochen - dort arbeiten Landes- und Bundespolizei, die Hochbahn-Wache und die DB Sicherheit im Kampf gegen Kriminalität am Hauptbahnhof zusammen. Hamburg hatte das Modell der „Quattro-Streifen“ vor Bremen eingeführt.