Am 11.11. um 11.11 Uhr startet auch in Thüringen die närrische Zeit. In der Karnevalshochburg Wasungen gibt es ein besonderes Jubiläum zu feiern - und auch in Erfurt gibt es gute Nachrichten für die Narren.

Erfurt/Wasungen - In Thüringen übernehmen am Samstag wieder die Narren das Zepter. Die fünfte Jahreszeit beginnt vielerorts pünktlich um 11.11 Uhr mit Rathausstürmen und Schlüsselübernahmen. „Geschätzt machen ungefähr 75 Prozent der 336 Vereine in Thüringen am 11.11. eine Karnevalseröffnung“, sagte der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine (LTK), Christoph Matthes.

Besonders im Fokus stehe dieses Jahr die Saisoneröffnung an der Narrenburg im südthüringischen Wasungen, sagte er weiter. „Dort werden dieses Jahr 500 Jahre Ersterwähnung des Thüringer Straßenkarnevals gefeiert.“ In der Karnevalshochburg feiern die Narren dieses Jahr unter dem Motto „Hüsch wäerd's wärn“ - der Landesverband übernimmt das Motto auf Hochdeutsch: „500 Jahre Straßenkarneval in Thüringen - hübsch wird's werden“.

Köln habe sich dieses Jahr mit 200 Jahren Rosenmontagsumzug gebrüstet, sagte Matthes. „Köln wird als Krone der Schöpfung angesehen. Dabei ist vielen nicht klar, dass die Wurzeln weitaus früher liegen - und unter anderem in Thüringen.“

In Erfurt, wo der Karnevalsumzug 2023 wegen Kostensteigerungen abgesagt wurde, soll dieses Jahr wieder mit vollem Programm gefeiert werden. Um 11.11 Uhr laden die Narren zum Narrenwecken. Und der Umzug für 2024 sei gesichert, erzählte Matthes. „Es war ein langes Ringen aber letztlich hat die Gemeinschaft Erfurter Carneval vom Stadtrat Mittel bekommen.“ Damit fänden alle rund 90 Umzüge im Land statt.