Halle/Köthen - Die Narren starten an diesem Samstag, dem 11.11. um 11.11 Uhr in Sachsen-Anhalt in die neue Session. In Halle soll der Beginn der „fünften Jahreszeit“ auf dem Markt mit einem mehrstündigen Programm gefeiert werden. In Köthen geht es in die Jubiläumssession unter dem Motto: „Oh wie wunderbar: KUKAKÖ wird 70 Jahr!“ Der Verein gründete sich im Oktober 1954. In Bernburg wird ein Umzug veranstaltet mit der Befreiung des Obernarren der Stadt, Till Eulenspiegel, aus dem Schlossturm. Im Landesverband sind derzeit 185 Vereine mit rund 18.000 Mitgliedern organisiert.