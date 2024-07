Salzwedel - Die ungewöhnlich hohen Niederschläge der letzten Monate haben dazu geführt, dass viele Zugvögel in der Altmark geblieben sind und sich dort angesiedelt haben. Nordwestlich von Salzwedel habe es viele Überflutungsflächen gegeben, die teilweise über mehrere Monate bestehen blieben, teilte der BUND mit. „Dass sich die Überschwemmungen so positiv auf die Ansiedelung von Brutvögeln auswirken würden, haben wir kaum für möglich gehalten“, sagte Ornithologe Olaf Olejnik vom BUND. „Überraschend ist vor allem, dass sich dieses Jahr Zugvögel, die sonst hier nur durchziehen, erfolgreich angesiedelt haben.“

So hätten Kiebitze, Bekassine und Wiesenpieper einen wahren Aufschwung in der Region erlebt. Daneben sei derzeit auch der Wachtelkönig in der Altmark zu finden, der sich sonst eigentlich an den Überflutungsgebieten an Weser, Elbe und Oder aufhalte. Der diesjährige Vogelreichtum gebe eine Vorstellung von der Vogelfauna, wie sie vor über 100 Jahren existiert habe, teilte der BUND mit. In einigen Gebieten nördlich von Salzwedel waren Anstaumaßnahmen ergriffen worden, um den Wassermangel der vergangenen fünf Dürrejahre zu kompensieren.