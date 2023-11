Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt zum Ende der Woche nasskalt und wechselhaft - und stürmisch. Tagsüber werde der Nordwestwind aufleben, an der Nordsee seien einzelne orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer oder Windstärke 11 möglich, kündigte der Deutsche Wetterdienst am Freitag an. Zum Abend werde der Wind von Osten her nachlassen, im Binnenland seien verbreitet Windböen um 60 Stundenkilometer zu erwarten - das entspricht den Windstärken 7 bis 8. Im Oberharz werde es zunehmend winterlich, in der Nacht zum Samstag seien verbreitet Frost und Glätte möglich, außerdem weitere Schauer, zunehmend als Schnee.

Die Tiefstwerte in der Nacht zum Samstag dürften zwischen minus fünf Grad im Harz, um minus ein Grad östlich der Weser und plus zwei Grad an der Ems liegen. Der Samstag werde wechselhaft mit einzelnen Regen- oder Schneeregenschauern ausfallen bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad, im Oberharz um null Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird laut Wetterdienst wechselnd bewölkt, vor allem im Ostteil sowie in Richtung Ems gibt es demnach Schauer, Richtung Osten als Schnee mit Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und minus vier Grad, im Bergland um minus sieben Grad.