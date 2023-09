Hamburg - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sieht in seinen beiden Ex-Clubs THW Kiel und SC Magdeburg die großen Favoriten auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft. „Ich sehe die beiden am Ende auf Platz eins und zwei. Dabei bleibe ich auch“, sagte der 64-jährige Isländer den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) tritt der THW zum Spitzenspiel beim SCM an. Gisalson, der in der Nähe von Magdeburg wohnt, wird die Partie live in der Halle verfolgen.

Der Saisonauftakt ist sowohl für Rekordmeister und Titelverteidiger THW Kiel mit 6:4 Punkten als auch für den aktuellen Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit 9:3 Zählern nicht optimal verlaufen. „Beide Systeme haben große Stärken, aber auch Schwächen“, sagte Gislason dazu. Von 1999 bis 2006 hatte er den SCM, von 2008 bis 2019 den THW trainiert. Mit beiden Vereinen gewann er die Meisterschaft und die Champions League.

Auf einen Siegertipp ließ sich der Isländer vor dem Topspiel aber nicht ein. Fest steht für ihn indes: „Auf die Torhüter und Abwehrreihen wird es am Sonnabend extrem ankommen.“