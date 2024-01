Oberhof - In Thüringen beginnen am Montag die nationalen Winterspiele der Special Olympics. Rund 1000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten bis Freitag in verschiedenen Sportarten an. Austragungsorte sind Oberhof, Erfurt und Weimar. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner und Sportminister Helmut Holter (beide Linke) werden die Spiele an diesem Montag auf dem Stadtplatz Oberhof eröffnen (18.30 Uhr). Zu den Disziplinen gehören unter anderem Eiskunstlauf, Floorball, Klettern, Schneeschuhlauf, Short Track, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Stocksport und Tanzen.