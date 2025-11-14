Weltklasse im Wasser: Warum Magdeburg als Hotspot für Deutschlands nächste Olympiasieger gilt und was die Entscheidung in Berlin für Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt bedeutet.

Magdeburg - Das nationale Schwimmzentrum für Deutschland soll in Magdeburg entstehen. Das ist ein Ergebnis der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags. „Leistung lohnt sich“, erklärte Sachsen-Anhalts Sportministerin Tamara Zieschang (CDU). „Das ist vor allem ein Verdienst der Schwimmerinnen und Schwimmer am Bundesstützpunkt Beckenschwimmen in Magdeburg und der Trainingsgruppe um Bundestrainer Bernd Berkhahn.“

Nach Angaben der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist das nationale Schwimmzentrum Magdeburg eines der deutschlandweiten Leuchtturmprojekte zur Förderung des Spitzensportes, welche insgesamt mit 150 Millionen Euro gefördert werden. „Magdeburg hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass hier Weltklasseleistungen entstehen – das wollen wir mit dieser Entscheidung nachhaltig unterstützen“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sepp Müller. „Eine Investition für die nächsten Schwimmweltmeister und Olympiasieger aus Deutschland ist eine Investition in die Zukunft.“