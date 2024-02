Ein Schild mit der Aufschrift „Nationalpark“ steht vor der Dünenlandschaft am Ostende der Insel Norderney.

Tönning - Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist einer neuen Studie zufolge einer der meistbesuchten im Vergleich aller 16 Nationalparks in Deutschland. Demnach gab es innerhalb von zwölf Monaten zwischen Frühjahr 2021 und Frühjahr 2022 rund 21,43 Millionen Besuchstage im schleswig-holsteinischen Wattenmeer, wie aus der am Montag in Tönning vorgestellten Studie der Universität Würzburg im Auftrag der Nationalparkstiftung hervorgeht. Nur das niedersächsische Pendant zählte bei der dortigen Untersuchung 2019/20 demnach mehr Besuchstage (21,7 Millionen).

Die Besuchstage ergeben sich aus den Tages- und den Übernachtungsgästen. Ein Besucher, der sieben Nächte in der Nationalparkregion verbringt, geht auch siebenmal in die Statistik ein.

Der Studie zufolge sind 76,3 Prozent der Besucher und Besucherinnen des Nationalparks Übernachtungsgäste und 23,7 Prozent Tagesgäste. Und: „Fast jeder Fünfte (18,2 Prozent) kommt wegen des Nationalparks“, sagte Studienleiter Hubert Job.

Die touristische Wertschöpfung beziffern die Autoren der Studie im Jahr 2021/22 auf 826 Millionen Euro. Davon entfallen 155 Millionen Euro auf die 18,2 Prozent Nationalparktouristen im engeren Sinn. Das sind diejenigen, die nicht nur um den besonderen Schutz als Nationalpark/Weltnaturerbe wissen, sondern dem Schutzgebiet zudem eine sehr große oder große Rolle bei ihrer Reiseentscheidung beigemessen haben.

Rein rechnerisch könnten 5444 Personen von den touristischen Ausgaben der Nationalparktouristen im engeren Sinn leben und weitere 23 515 Personen durch sonstige Gäste in der Region. Der Schutz der Natur schließe eine ökonomische Entwicklung der Region nicht aus, sagte Job.

Befragt wurden von Mai 2021 bis April 2022 mehr als 21.500 Touristinnen und Touristen an 14 verschiedenen Standorten in der Nationalparkregion.