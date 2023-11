Blick auf verkohlte Bäume in einem Waldgebiet am Brocken.

Wernigerode - Der Nationalpark Harz hat im laufenden Haushaltsjahr bereits rund 427.000 Euro ausgegeben, um Wege und Brücken für die Bekämpfung von Waldbränden zu ertüchtigen. Zudem seien an mehreren Brücken Vorrichtungen installiert worden, um zeitweise Wasser zum Löschen anzustauen, teilte der Nationalpark am Mittwoch nach einer länderübergreifenden Sitzung mit. Künftig soll zwischen Ilsenburg und der Eckertalsperre ein mobiles Löschwasserkissen während der Waldbrandsaison aufgestellt werden, das ein Volumen von rund 100.000 Litern hat. Während es 2022 mehrere verheerende Waldbrände im Harz gegeben hatte, zog das Landeszentrum Wald in diesem Jahr eine positivere Bilanz. Es sei eine ruhige Waldbrandsaison gewesen, hieß es Ende September.