Wernigerode - Für Naturbegeisterte stehen in diesem Jahr mehr als 1000 Termine und Veranstaltungen im Kalender des Nationalparks Harz in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Im neuen Naturerlebnis-Programm stünden geführte Wanderungen, Vorträge, Exkursionen und Ausstellungen, teilte die Nationalparkverwaltung am Mittwoch in Wernigerode mit. Darunter seien Auerhuhn-Sprechstunden, Fledermaus-Exkursionen und Tierspurensuchen. Ein Höhepunkt seien die ganztägigen Wilde-Wald-Wandel-Touren zum „Chaos“ im Nationalpark, verursacht durch Borkenkäfer und Waldsterben. Der länderübergreifende Nationalpark Harz ist mehr als 25.000 Hektar groß und den Angaben zufolge das Zuhause von mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten.