Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach sichert sich das nächste Talent aus der Schweiz. Im Sommer wechselt der 21 Jahre alte Rechtsaußen Gian Attenhofer vom HSC Suhr Aarau an die Wartburg. Das teilten die Eisenacher am späten Donnerstagabend mit, nachdem der Schweizer Club bereits am Dienstag darüber informiert hatte. „In diesem Verein und in dieser Stadt steckt riesiges Potenzial. Das hat mich schließlich auch überzeugt, diesen Schritt zu machen“, wird Attendorfer in der Mitteilung des HSC zitiert.

Nach Trainer Misha Kaufmann, Linksaußen Timothy Reichmuth und dem für diese Saison vom HC Erlangen ausgeliehenen Spielmacher Manuel Zehnder ist Attenhofer der nächste Schweizer in den Reihen der Eisenacher. Alle vier teilen zudem eine Vergangenheit beim HSC Suhr Aarau.

Nach dem Karriereende von Willy Weyhrauch soll Attenhofer gemeinsam mit Moritz Ende die Rechtsaußenposition begleiten. Der Schweizer unterzeichnete einen Zwei-Jahresvertrag.