Leipzig - Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig ist nach dem 2:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund im Internet massiv rassistisch beleidigt worden. „Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann“, schrieb der 26-Jährige mit dem Hashtag „traurige Wahrheit“ auf TikTok. Er teilte Auszüge aus persönlichen Nachrichten in den sozialen Medien, in denen er und seine Familie rassistisch und herabwürdigend beleidigt werden.

Dem Abwehrspieler, dessen Vater aus Deutschland und Mutter aus Ghana kommen, wurden zudem Verletzungen gewünscht. Auch der Verein wurde angegangen. „Wir haben heute 2:0 im Pokal gewonnen gegen Dortmund und ich zeige euch jetzt mal, wie so meine DMs (persönlichen Nachrichten) aussehen nach so einem Sieg im Pokal. Viel Spaß“, sagte Henrichs in dem Video. Darüber hinaus äußerte sich der Defensivspieler nicht. Er behält sich allerdings rechtliche Schritte vor.

Henrichs Club positionierte sich am Donnerstag gegen die Hetze. „RB Leipzig verurteilt jegliche Form von Rassismus, Antisemitismus und duldet keinerlei Diskriminierung“, hieß es in einer Stellungnahme. Man stehe für Vielfalt, Offenheit, Menschenwürde und Toleranz. Am vergangenen Spieltag hatte es in der Bundesliga eine groß angelegte Aktion gegen Rassismus im Zuge der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ gegeben.