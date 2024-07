Am Bockwitzer See südlich von Leipzig darf an vielen Stellen nicht gebadet werden. Dort hat die Natur Vorrang. Doch nicht alle halten sich an die Regeln. Das könnte nun Folgen haben.

Natur vor Badespaß - Kontrollen am Bockwitzer See geplant

Borna - Am Bockwitzer See südlich von Leipzig soll mehr kontrolliert werden, um die Natur zu schützen. An dem See ist das Baden und Schwimmen nur in einem ausgewiesenen Badebereich erlaubt. Boote dürfen auf dem Gewässer ebenso wenig fahren wie Windsurfer und Stehpaddler.

„Trotz der ausgewiesenen Badebereiche und klar definierten Regeln kam es in letzter Zeit zu zahlreichen Regelverstößen, die das empfindliche Ökosystem des Sees gefährden“, teilte die Stadt Borna mit. Deswegen werde der städtische Ordnungsdienst jetzt verstärkt an dem See kontrollieren. Verstöße gegen die Regeln sollen geahndet werden.

Der Bockwitzer See ist aus dem ehemaligen Braunkohletagebau Borna-Ost/Bockwitz entstanden. Er gehört zum Leipziger Neuseenland und steht als sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) unter Naturschutz.