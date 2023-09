Elstal - In Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide bietet sich den Besuchern derzeit ein besonders Schauspiel: Am späten Nachmittag treten Hirsche aus dem Wald in die offene Landschaft, um dort nach lautem Röhren ihre Kämpfe auszutragen. „Dieses Schauspiel ist etwa ab 17 Uhr bis in die tiefe Dämmerung zu erleben“, sagt Sprecherin Elisabeth Fleisch. Die Hirschbrunft sei bis etwa Mitte Oktober zu erleben.

Im Norden der Naturlandschaft in der ehemaligen sowjetischen Kommandantur wird ein neues Naturerlebniszentrum eingerichtet, das Mitte März kommenden Jahres mit einem Festakt eröffnet werden soll. Dann sollen dort Besucher multimedial über die 16 Lebensräume der Pflanzen und Tiere in der Döberitzer Heide informiert werden, die jahrhundertelang als militärisches Übungsgebiet genutzt wurde.