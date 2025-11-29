Junge Naturschützer feiern Erfolge: Wer hinter den „Seagrass Guards“ steckt und was das Preisgeld mit neuen Umweltprojekten zu tun hat.

Braunschweig/Frankfurt - Ein Naturschutzprojekt aus Braunschweig ist beim diesjährigen Deutschen Jugend-Naturschutzpreises ausgezeichnet worden. Die „Seagrass Guards“ engagieren sich für den Schutz und Erhalt von Seegraswiesen in den Küstengebieten des Mittelmeers, teilte das Bundesamt für Umweltschutz mit. Dafür veranstaltet die 21-jährige Lorna Sophie Meyer, die den Preis am Samstag in Frankfurt am Main entgegennahm, mit ihrem Team regelmäßig Workshops und organisiert die Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema.

Außer der Initiative aus Braunschweig wurde außerdem ein Projekt aus Rheinland-Pfalz zu Schutz von Hornissen ausgezeichnet sowie ein Renaturierungsprojekt aus Mecklenburg-Vorpommern und die gesammelten Beobachtungen in einem Naturschutzgebiet in Sachsen, in dem viele entwurzelte Bäume liegen. Alle Gewinner teilen sich das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Das Bundesamt für Naturschutz zeichnete zum zweiten Mal junge Menschen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren aus.