Seit vielen Jahren treffen sich Züchterinnen und Züchter auf dem Marktplatz der Domstadt, um ihr Vogelvieh zu präsentieren. Seit 1869 wurde die Veranstaltung nur ein Mal abgesagt.

Naumburg - Taubenzüchter wollen am Samstag auf dem Marktplatz in Naumburg einige ihrer geflügelten Prachtexemplare präsentieren. „Die Züchter kommen teilweise von weit her, diesmal haben sich auch Taubenfreunde aus Frankreich und Dänemark angesagt“, sagte Marktmeisterin Ines Hackbarth. In der Domstadt im Burgenlandkreis haben Taubenmärkte eine lange Tradition. Bereits seit 1869 wird dort unter freiem Himmel getauscht und verkauft.

Zum Verkauf, Kauf oder Tausch werden generell nur Tauben zugelassen, sagte Hackbarth. Die Veranstalter rechnen für den diesjährigen Markt mit rund 150 Teilnehmenden, die ihre Käfige und Körbe mit Trommeltauben, Strassern, Pfautauben oder Mövchen auf über fünfhundert Metern Ausstellungsplatten ausstellen wollen.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung wollen schon ab 4.00 Uhr morgens vor dem Rathaus sein, um den Markt vorzubereiten - bei jedem Wetter. Von sechs bis zwölf Uhr darf dann offiziell gehandelt und getauscht werden. Im Laufe des Vormittags kommen erfahrungsgemäß Tausende Schaulustige, um die gefiederten Schönheiten zu bewundern. Am 14. Februar ist dann ein zweiter Taubenmarkt geplant, kündigte Hackbarth an.

Markt vor drei Jahren wegen Vogelgrippe abgesagt

In der Vergangenheit musste der Markt erst einmal abgesagt werden - im Februar 2023. „Nachdem im nahe gelegenen Tierpark Bad Kösen Enten an der Vogelgrippe erkrankt waren“, erinnerte sich die Marktmeisterin.

Laut dem Vorsitzenden des Landesverbandes Rassegeflügelzüchter Sachsen-Anhalt, Dieter Kuhr, besteht derzeit keine Gefahr für eine Absage des Marktes wegen der Vogelgrippe. Dem Friedrich-Loeffler-Institut nach gingen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit davon aus, dass Tauben nicht zur Aufrechterhaltung oder Ausbreitung des Infektionsgeschehens beitragen.

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit, umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und kann bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufen.