Nazi-Schmierereien an Kita in Chemnitz

Chemnitz - Eine Kindertagesstätte im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg ist zum wiederholten Male mit Nazi-Symbolen beschmiert worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am Freitag am Briefkasten der Kita ein Hakenkreuz und die Zahl 88 entdeckt. Der Briefkasten sei schon mehrfach mit Graffiti versehen worden. Jedes Mal habe es sich um Symbole und Abkürzungen aus dem rechten Spektrum gehandelt.