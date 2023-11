Hannover - Wenn am Sonntag Landtagswahl in Niedersachsen wäre, würde die CDU stärkste Partei werden. Die CDU kommt in einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen auf 28 Prozent der Stimmen. Die rot-grüne Landesregierung würde ihre Mehrheit verlieren: Die SPD erreichte 26 Prozent der Stimmen - 7,4 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl. Die Grünen würden 1,5 Punkte verlieren und 13 Prozent erzielen. Die Umfrage wurde am Dienstag veröffentlicht.

Die AfD würde drittstärkste Kraft werden. Sie verbesserte ihr Ergebnis deutlich von 11 auf 18 Prozent. Die FDP liegt in der Umfrage bei 5 Prozent.

Rechnerisch möglich wären eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, eine Große Koalition zwischen CDU und SPD sowie eine Koalition aus CDU und AfD - wobei die CDU das kategorisch ausschließt.

Ein Großteil der Niedersachsen ist mit Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) sehr zufrieden oder zufrieden. Sein Zustimmungswert liegt bei 60 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte weniger als im Oktober 2022.

Am 8. November 2022 wurde Weil zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt. Wie in seiner ersten Amtszeit regiert seine SPD mit den Grünen zusammen. Von 2017 bis 2022 bildeten die Sozialdemokraten eine Koalition mit der CDU.