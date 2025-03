In der Hauptstadtregion ist es nebelig-trüb, doch das soll sich zu Beginn der Woche ändern. Am Montag kann es noch glatt auf den Straßen werden.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter winterlich kühl. Heute startet der Tag an einigen Orten mit Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Später zeige sich kurz die Sonne, bevor sich ab Nachmittag von Norden her Wolken verdichten sollen. In Nordbrandenburg fällt stellenweise etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.

In der Nacht zum Montag kann es in Südbrandenburg laut der Vorhersage örtlich Regen oder Schneeregen geben, später klart es auf. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -2 Grad. Den Angaben zufolge kann Glätte entstehen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten deshalb vorsichtig sein.

Am Montag bleibt es heiter und trocken bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht kühlt es stark ab auf bis zu -9 Grad. Dienstags kommt erneut die Sonne raus.