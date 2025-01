Berlin - Insbesondere Autofahrer sollten sich in der Region Berlin-Brandenburg vielerorts auf dichten Nebel und vereinzelt auch auf Glätte einstellen. Im Süden hingegen können sich die Menschen über erste Sonnenstrahlen freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen von bis zu fünf Grad solle es den Tag über trocken bleiben, hieß es weiter, der Nebel wird allerdings auch in die Nacht zum Sonntag hinein anhalten. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus vier Grad.

Am Sonntag hat das Warten jedoch vielerorts ein Ende: Nach dem Nebel kommt an diesem Tag nach DWD-Angaben die Sonne. Auf bis zu acht Grad erwärmen sich demnach die Temperaturen in der Niederlausitz, in Berlin auf um die fünf Grad. Auch der Sonntag bleibe frei von Niederschlägen. In der Nacht sei jedoch wieder mit einem Temperaturabfall auf bis zu minus vier Grad zu rechnen.