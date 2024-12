Es wird neblig und trüb. Gelegentlich zeigt sich am Wochenende in Sachsen aber auch die Sonne.

Nebel und Sonne am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Nach der Auflösung von Nebelfeldern zeigt sich am Wochenende in Sachsen immer wieder die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, werden Nebel und Hochnebel im Laufe des Freitags bei maximal drei bis sechs Grad immer weniger und machen der Sonne Platz. Vor allem im Bergland wird es der Vorhersage zufolge sonnig. Dort werden bis zu neun Grad erwartet, im Leipziger Raum nur um ein Grad. In der Nacht zieht wieder Nebel auf.

Auch am Samstag herrscht bei minus einem Grad oft während des ganzen Tages Nebel. Lokal gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Dort können die Temperaturen bis auf vier Grad steigen. Vor allem in höheren Lagen wird es zum Teil deutlich milder.

Im Süden des Landes kann am Sonntag noch länger die Sonne scheinen. Sonst ist es bei bis zu sechs Grad meist stark bewölkt.