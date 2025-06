Neben Jan Hofer im MDR-"Riverboat"

Ruth Moschner (34), TV-Moderatorin, wird nach dem Abschied von Mareile Höppner und Günter Struve künftig an der Seite von Jan Hofer die Gäste der MDR-Talkshow "Riverboat" begrüßen. Wie der Sender gestern mitteilte, werden die beiden als Moderatoren-Duo am 22. Oktober zum ersten Mal gemeinsam die Talkrunde präsentieren. Bekannt wurde Moschner, als sie im Jahr 2000 die Co-Moderation der RTL-Sendung "Freitag Nacht News" übernahm. Daneben war sie auch in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen. (dapd)