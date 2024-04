Großhennersdorf - Das vollständige Programm für das 21. Neiße Filmfestival ist am Montag veröffentlicht worden. Es sei ab sofort online zu entdecken, teilte Festivalsprecher Michael Lippold am Montag mit. Zwischen dem 14. und 19. Mai werden im Länderdreieck Deutschland, Polen und Tschechische Republik an 19 Spielorten rund 90 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt.

Eröffnungsfilm ist das Drama „Ellenbogen“, das eine junge Frau porträtiert. Den Höhepunkt des Filmfestivals bildet die Preisverleihung am 18. Mai im Kühlhaus in Görlitz. Was mit der Idee begann, Filme in drei Ländern zu zeigen, habe sich „zu einer kulturellen Brücke für Filmfans aus den drei Nachbarländern entwickelt“, hieß es. Das Festival sei wichtiger Treffpunkt für die nationale und internationale Filmszene und die Filmwirtschaft.

Neben drei Wettbewerben und verschiedenen Filmreihen umfasst das Programm Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Partys. Im Fokus stehen diesmal weibliche Perspektiven. Als weiteres Highlight wurde ein Konzert mit der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona angekündigt, die 2018 mit ihrem Debüt-Video für Aufsehen gesorgt habe.